В Нижнекамск в этом году приехал 31 врач из других регионов России

В этом году из других российских регионов в Нижнекамск приехал 31 врач, 18 из них — молодые специалисты.

Специалисты приезжают из Чувашии, Ижевска, Елабуги, Казани, Уфы, Магнитогорска, Саратова и Высокой Горы.

«Не осталась у себя, потому что началась оптимизация здравоохранения, на работу никого не принимали. А Нижнекамск мне посоветовал папа, он сам здесь жил и работал несколько лет. Когда выбирала город для переезда, узнала, что в Татарстане есть программа выдачи грантов правительства РТ — нужно отработать в больнице 5 лет и в конце срока будут перечислены 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Привлекло и то, что по приезду специалистам узкого профиля предоставляется арендное жилье (мне нужно оплачивать только квартплату) и сразу же можно собрать и подать документы на социальную ипотеку», — рассказала врач клинико-диагностической лаборатории НЦРМБ Люция Тутаева, окончившая медвуз в Челябинске.

Девушка получила новую, полностью меблированную квартиру, в которой еще никто не жил.

Программа «Арендное жилье» работает в Нижнекамске с 2017 года, в наличии имеются 74 полностью обставленных квартиры — 42 однокомнатные и 32 двухкомнатные.

«51 врач уже получил жилье, еще 23 квартиры ожидают своих хозяев. Специалист оплачивает только коммунальные услуги. Врач, проживающий в арендном жилье, может сразу вступить в программу «Социальная ипотека», — передает слова руководителя Управления здравоохранения по НМР Венеры Рахимовой пресс-служба Минздрава РТ.

Всего за последние 3 года в Нижнекамск приехали 165 врачей, 98 из них — молодые специалисты (в 2016-м — 50 человек, в 2017-м — 64 человека, в 2018-м — 51). По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые действуют с 2012 и 2018 года соответственно, единые компенсационные выплаты получили 12 врачей и два фельдшера. По программе правительства РТ с 2014 года гранты получили 80 врачей.



Ранее сообщалось, что в 2019 году для детских поликлиник в Татарстане закупят 123 единицы медицинских изделий. Это поможет повысить обеспеченность детских больниц оборудованием с 5 до 20%.

