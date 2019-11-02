«КАМАЗ-Лизинг» за 9 месяцев передал почти 3,5 тысячи автомобилей

По итогам января — сенятбря 2019 года «КАМАЗ-Лизинг» передал клиентам 3 496 автомобилей «КамАЗ». Также в лизинг компания отдала 63 автобуса и 1 850 единиц прицепной техники.



Чистая прибыль лизинговой компании составила 351 млн рублей, передает пресс-служба КАМАЗа.



Лизинг автомобилей — финансовая аренда автотранспорта. Суть лизинга автотранспорта заключается в возможности поэтапного приобретения автомобиля в собственность.

Ранее сообщалось, что чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,89 млрд рублей. По сравнению с показателем за январь — сентябрь 2018 года он вырос в 6,5 раза. При этом выручка предприятия за этот период показала рост до 107,11 млрд рублей.