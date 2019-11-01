В Гидрометцентре Татарстана рассказали, когда в республику придет потепление

Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в середине следующей недели над европейской Россией пройдут юго-западные воздушные потоки, что приведет к существенному повышению температуры. К 6 ноября в Татарстане ожидается до +6..+11°C. При прохождении атмосферных фронтов прогнозируются дожди.



Сейчас же в Татарстане установилась холодная погода. В то же время по многолетним данным средняя температура в настоящий момент соответствует норме. В большинстве районов республики прошел снег и образовался снежный покров.

2 ноября ожидается небольшой снег, в отдельных районах — метель и усиление ветра до 17 м/с. Минимальная температура ночью составит -3..-8°C, максимальная днем +1..-3°C. На дорогах будет скользко. 3 ноября ночью в тыловой части циклона еще будет наблюдаться небольшой снег, днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Температура ночью понизится до -2..-7°C, днем составит +4..-1°C.

В понедельник, 4 ноября, республика будет находиться на периферии южного антициклона. На преобладающей территории осадки не прогнозируются, за исключением северо-западных районов — здесь ночью и утром из-за близости атмосферного фронта ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, также возможны метель и гололед. Снова усилится ветер порывами до 16 м/с. Температура составит: ночью -1..-6°C, днем +4..-1°C.



Ранее в КФУ рассказали, что появление снежного покрова в Казани стоит ждать в конце ноября, а отсутствие снега в столице Татарстана связано с соответствующими климатическими условиями.