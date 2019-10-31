В КФУ рассказали, когда в Казани выпадет снег

Появление снежного покрова в Казани стоит ждать в конце ноября, а отсутствие снега в столице Татарстана связано с соответствующими климатическими условиями.

Как рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев, в нстоящее время мы живем в период, который называется предзимье.

«По климатическим меркам оно начинается с конца октября и до 22 ноября. В данный момент по климату среднесуточная температура переходит через нулевую отметку. Начиная примерно с 23 ноября температура перейдет через 5 градусов, после чего считается начало зимы», — передает «Татар-информ» слова эксперта.

Он отметил, что образование снежного покрова в Казани, по климатическим меркам, должно начаться 18—19 ноября.

Также Переведенцев отметил, что, по данным Гидрометцентра России, с субботы начинается повышение температуры, днем будет тепло, а ночью температура останется слабоотрицательной. Также он обратил внимание на то, что самая холодная ночь будет с сегодняшнего четверга на пятницу.

«На сегодняшний день в Казани об устойчивом снежном покрове в Казани не может быть и речи, погодная обстановка не располагает к появлению снега», — заключил профессор.

Напомним, вчера МЧС Татарстана предупредило татарстанцев о мокром и сильном снеге и гололедице.

