Путин отметил проблему нехватки квалифицированных кадров в России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек.

По его словам, проблема подготовки специалистов в России «носит острый характер». Их нехватка может привести к потерям в российской экономике, «которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли», пишет RT со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее специалисты по подбору кадров уже рассказывали о нехватке рабочих. Особо ощущается недостаток специалистов со средним или средне-специальным образованием (43%) и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (41%).