Специалисты по поиску персонала рассказали о нехватке рабочих

Кадровые работники сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием (43%) и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (41%). Это следует из исследования компании HeadHunter, проведенного среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса и т. д.

Среди навыков работников с высшим техническим образованием специалисты назвали специализированные знания и навыки (73%), владение IT-системами и навыки программирования (49%), добросовестность и дисциплинированность (43%), пишет «РИА Новости».