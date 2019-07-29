Специалисты по поиску персонала рассказали о нехватке рабочих
Кадровые работники сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием (43%) и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (41%). Это следует из исследования компании HeadHunter, проведенного среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса и т. д.
Среди навыков работников с высшим техническим образованием специалисты назвали специализированные знания и навыки (73%), владение IT-системами и навыки программирования (49%), добросовестность и дисциплинированность (43%), пишет «РИА Новости».
Ранее в Министерстве науки и высшего образования РФ назвали направления, на которые стремится поступить наибольшее количество абитуриентов. Глава министерства Михаил Котюков рассказал, что самыми востребованными стали педагогические направления, IT-специальности и медицина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым