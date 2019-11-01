Егор Титов: «Всем трудно играть в Уфе, что-то умное делать на их поле чрезвычайно сложно»

Фото: «РИА Новости» / Александр Ступников

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом».

«Очень интересная встреча. «Уфа» была очень близка к тому, чтобы выбить ЦСКА. А что в итоге? Сами не реализовали и тут же пропустили. Больно это ударит по морали игроков «Уфы». Явно Евсеев расстроился.

«Локомотив» не играл посреди недели, но он переживал крупное поражение от «Спартака». Там явно повезло «Спартаку», но от этого не легче. С другой стороны, «Локомотив» помнит, что только что почти на равных играл с «Ювентусом».

Всем трудно играть в Уфе, газон искусственный. А с наступлением холодов там совсем сложно. Созидать, что-то умное делать на таком поле чрезвычайно трудно.

Но все-таки ставлю на «Локомотив». Победа будет трудной. Скорее всего, вообще 1:0 получится. «Локомотив» будет настроен. Он понимает, что для команды, которая играет в Лиге чемпионов, недопустимо так крупно проигрывать, как было со «Спартаком». Поставлю на «Локомотив», он свежее и класснее», — считает Титов.