«Матч ТВ» в день 4-летия объявил о смене дизайна

Телеканал «Матч ТВ», отмечающий сегодня, 1 ноября, свое 4-летие, объявил о смене дизайна.

«Новый дизайн канала постарается учесть предпочтения всех категорий зрителей и отразить их в оформлении эфира. Классическая скульптура, актуальный фэшн, цифровая эстетика и золотой цвет.

Цвет высшей спортивной награды, цвет самых престижных кубков, цвет победы. Это будет послание «Матч ТВ» своим зрителям, что их телеканал работает для всех и каждого из поклонников спорта», — говорится в пресс-релизе телеканала.

Также, по данным «Матч ТВ», за 4 года количество представленных видов спорта на канале превысило 70, доля трансляций достигла 63%, а их суммарный объем к концу года составит более 5 500 часов.