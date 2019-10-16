В Казани зарегистрировались 10% из потенциальных самозанятых

На 1 октября в Казани зарегистрировались более 10 тысяч самозанятых, они принесли в бюджет налоги на 10 млн рублей. Однако мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отметил, что пока в эксперименте участвуют только 10% самозанятых.

«Только 10-я часть самозанятых в городе официально зарегистрировалась. Необходимо думать, как их пригласить», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РТ Венера Камалова рассказала, что, по опросам представителей малого и среднего бизнеса, 60% предпринимателей сообщили об ухудшении условий для деловой активности в 2019 году в Казани.

При этом 65% опрошенных предпринимателей сообщили о снижении выручки. 35% компаний планируют сокращать сотрудников. В Казани чаще, чем в районах республики, отмечают административные барьеры.

Напомним, что сегодня проходит очередная сессия Казгордумы. Депутаты уже одобрили уход восьми коллег и назначили руководителей двух комиссий.