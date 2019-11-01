Казанские перевозчики получили ответ от главы Минфина Татарстана

Фото: Максим Платонов

Казанские перевозчики, которые недавно написали письмо министру финансов Татарстана Радику Гайзатуллину, получили ответ.

В своем обращении (имеется в распоряжении «Реального времени») глава республиканского Минфина объяснил, что все тарифы устанавливаются Госкомитетом РТ по тарифам. Согласно их методикам, объем компенсации транспортным предприятиям рассчитывается исходя из максимального тарифа для оплаты проезда билетами длительного пользования на 50 и более поездок транспортом в пригородном сообщении.

Также Гайзатуллин пояснил, что в следующем году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 1,165 млрд рублей. Таким образом, поясняет чиновник, финансовые обязательства выполняются перед перевозчиками в полном объеме.

В заключение своего письма Гайзатуллин сообщил, что направил обращение транспортных предприятий в Госкомитет РТ по тарифам и Минтранс РТ.

В свою очередь, в Ассоциации транспортных предприятий поблагодарили главу Минфина Татарстана за ответ и передачу вопроса в ведомства и отметили, что в настоящее время предприятия, входящие в АТП, завершают подачу дополнительно запрошенных документов в комитет по транспорту Казани.