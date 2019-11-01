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Татарстанское УФАС завело 11 антимонопольных дел на муниципальные органы власти

11:50, 01.11.2019
Татарстанское УФАС завело 11 антимонопольных дел на муниципальные органы власти
Фото: Инна Серова

С начала 2019 года татарстанское УФАС возбудило 11 дел и выдало 45 предписаний в отношении органов власти за действия, ведущие к нарушению закона о конкуренции, сообщил замруководителя ведомства Игорь Павлов на посвященной 15-летнему юбилею службы пресс-конференции.

В прошлом году, по его словам, было возбуждено 25 дел, и снижение количества дел свидетельствует о том, что большую часть предписаний органы власти исполняли своевременно.

Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанское УФАС возбудило антимонопольное дело на регионального оператора ТКО.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествия Татарстан
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