В Казани педофил-рецидивист надругался над девочкой

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Следком Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего казанца. Его обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка.

По версии следствия, вечером 28 октября этого года злоумышленник зашел в подъезд одного из домов на улице Нурсултана Назарбаева и позвонил в первую попавшуюся квартиру.

Дверь открыли хозяйка и ее 6-летняя внучка. Мужчина совершил действия сексуального характера и скрылся. Когда его задержали, он отказался от дачи показаний.

Как отмечает ведомство, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и вышел из мест лишения свободы в апреле этого года.

В ближайшее время следствие обратится в суд об избрании меры пресечения. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также на выявление других преступлений подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следкома РТ.

Ранее сообщалось, что в Нарьян-Маре в Ненецком округе мужчина убил шестилетнего ребенка во время тихого часа в детском саду. Полицейские задержали мужчину на месте преступления.