В Казани кассир банка отдала «сотрудникам банка» почти 150 тысяч рублей

В Казани женщина поверила мошенникам, представившимся сотрудниками банка, несмотря на то, что сама работает в банке. В итоге она потеряла около 145 тысяч рублей.

Как сообщает МВД Татарстана, злоумышленники позвонили 52-летней женщине и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили о попытке взлома ее счета.

«Ничего не заподозрив, банковский работник доверилась злоумышленникам и передала им все данные банковской карты, что позволило лжебанкирам снять с карты 24 тысячи рублей. Кроме этого женщина сама перечислила на «резервный» расчетный счет 120 тысяч рублей», — передает пресс-служба МВД по РТ.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Кража» и «Мошенничество».

Ранее Следком предупредил о новом виде телефонного мошенничества.