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Хабиров вновь похвастался новыми автобусами для «Башавтотранспорта»

09:46, 01.11.2019 1
Хабиров вновь похвастался новыми автобусами для «Башавтотранспорта»

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новой партии автобусов, переданных «Башавтотрансу». Предприятие получило 47 машин, НЕФАЗ собирает еще 49 автобусов для республиканского перевозчика.

«В целом за год закупим 527 автобусов разных классов, в 2020-м — еще 62», — написал «башлык» в Instagram.

Напомним, что Хабиров уже не раз отчитывался о передаче очередной партии автобусов «Башавтотрансу». Глава республики намерен усилить государственного перевозчика, тем самым победив рынок серых перевозок, войну которому он объявил сразу после своего назначения в прошлом году.

ОбществоВластьБизнесТранспорт Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 ноя
    Отлично.Машины есть,а где водители.Теперь тахографы поставили,ещё минус раньше по 200-220 часов в месяц работали а что сейчас?
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