Хабиров вновь похвастался новыми автобусами для «Башавтотранспорта»

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новой партии автобусов, переданных «Башавтотрансу». Предприятие получило 47 машин, НЕФАЗ собирает еще 49 автобусов для республиканского перевозчика.

«В целом за год закупим 527 автобусов разных классов, в 2020-м — еще 62», — написал «башлык» в Instagram.

Напомним, что Хабиров уже не раз отчитывался о передаче очередной партии автобусов «Башавтотрансу». Глава республики намерен усилить государственного перевозчика, тем самым победив рынок серых перевозок, войну которому он объявил сразу после своего назначения в прошлом году.