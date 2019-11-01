Оливье Тилль: «Уфа» постарается победить «Локомотив»

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» и прокомментировал поражение в 1/8 финала Кубка России от ЦСКА (0:1).

«Мы надеялись победить ЦСКА, но в итоге соперник идет дальше. Это тяжело для нас.

Наш следующий соперник — «Локомотив», мы играем дома и постараемся победить», — сказал Тилль.

Напомним, ранее «Уфа» выбыла из розыгрыша Кубка России, уступив ЦСКА со счетом 0:1.