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Оливье Тилль: «Уфа» постарается победить «Локомотив»

08:11, 01.11.2019
Оливье Тилль: «Уфа» постарается победить «Локомотив»
Фото: fcufa.pro

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» и прокомментировал поражение в 1/8 финала Кубка России от ЦСКА (0:1).

«Мы надеялись победить ЦСКА, но в итоге соперник идет дальше. Это тяжело для нас.

Наш следующий соперник — «Локомотив», мы играем дома и постараемся победить», — сказал Тилль.

Напомним, ранее «Уфа» выбыла из розыгрыша Кубка России, уступив ЦСКА со счетом 0:1.

СпортФутбол Башкортостан
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