Школьников Татарстана будут учить финансовой грамотности по учебникам от Минфина

В Татарстан поступило 550 тыс. экземпляров учебных пособий по финансовой грамотности от Минфина России, предназначенных для школьников четвертого — одиннадцатого классов и их родителей.

Они получены на безвозмездной основе в рамках реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в 50 российских регионах, сообщает Минобрнауки РТ.

Учебник выпущен беспрецедентным тиражом в 11,5 млн экземпляров.

Первый открытый урок с новыми учебниками в РТ состоится 14 октября в казанской школе №18 с участием экспертов Минфина России и авторов образовательных методик.

Ранее сообщалось, что в КФУ создали первый в России учебник по международным стандартам финансовой отчетности.