Школьников Татарстана будут учить финансовой грамотности по учебникам от Минфина
В Татарстан поступило 550 тыс. экземпляров учебных пособий по финансовой грамотности от Минфина России, предназначенных для школьников четвертого — одиннадцатого классов и их родителей.
Они получены на безвозмездной основе в рамках реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в 50 российских регионах, сообщает Минобрнауки РТ.
Учебник выпущен беспрецедентным тиражом в 11,5 млн экземпляров.
Первый открытый урок с новыми учебниками в РТ состоится 14 октября в казанской школе №18 с участием экспертов Минфина России и авторов образовательных методик.
Ранее сообщалось, что в КФУ создали первый в России учебник по международным стандартам финансовой отчетности.ОбществоОбразование Татарстан
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