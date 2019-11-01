WMF назвал достопримечательности, которые могут вскоре исчезнуть

Фото: pixabay.com (на фото - памятники острова Пасхи в Чили)

Всемирный фонд защиты памятников (World Monuments Fund, WMF) включил в список 2020 года 25 достопримечательностей, которые могут вскоре исчезнуть. Причиной могут стать стихия, военные конфликты или пожары.

В перечень попали собор Нотр-Дам де Пари во Франции, памятники острова Пасхи в Чили, храм-музей Чойджин-ламы в Монголии, город Мачу-Пикчу в Перу, Национальный парк Тушети в Грузии, виадук Беннерли в Великобритании и другие.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения. В середине мая Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации здания.