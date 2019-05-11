Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.

По информации LCP, законопроект был принят в первом чтении. За реконструкцию собора выступили 32 депутата, пять выступили против. Еще 10 воздержались.

Законопроект предусматривает проведение работ по восстановлению Нотр-Дама за счет пожертвований. Для людей, которые внесут свой финансовый вклад, предусмотрены налоговые льготы.



Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения.



Согласно опросу ВЦИОМ, больше половины россиян считают, что власти страны должны помочь Франции в восстановлении Нотр-Дама.

