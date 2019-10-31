В США начали публичную фазу процедуры отстранения Трампа от власти

Члены палаты представителей Конгресса США одобрили резолюцию и переход процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа к публичной фазе.

Это решение одобрили 232 конгрессмена против 196, сообщает ABC News.

Ранее администрация президента США опубликовала стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что Трамп просил Зеленского «расследовать» дело компании сына Джо Байдена на Украине.

После этого спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. По ее мнению, поведение американского лидера во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. И это лишь одна из причин импичмента.