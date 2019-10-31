Запрет на «дистанционную» продажу жилья без уведомления татарстанцы могут оформить через МФЦ

МФЦ Татарстана начинает оказывать новую услугу: с 1 ноября 2019 года через любой офис «Мои документы» можно подать заявление, которое позволяет защитить свою собственность от злоумышленников.



«С 1 ноября вступают в силу несколько статей федеральных законов, направленных на защиту недвижимого имущества граждан, в том числе статья, которая предписывает Росреестру уведомлять гражданина о поступлении документов на госрегистрацию перехода, прекращение его права собственности на недвижимость, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Такое сообщение должно создать дополнительный заслон потенциальным действиям злоумышленников по отчуждению имущества гражданина с помощью дистанционных сделок с использованием незаконно полученного ключа электронной подписи. Попросту говоря — помешать продаже вашей недвижимости без вашего ведома. Но чтобы такое сообщение оперативно дошло, у органа регистрации должен иметься актуальный электронный адрес владельца недвижимости. Теперь его можно направить в Росреестр через МФЦ.

Срок оказания услуги — 5 рабочих дней. «По результатам оказания услуги МФЦ не выдает никаких документов. Соответствующее уведомление заявителю по электронной или обычной почте направляет орган регистрации», — уточнила начальник Приволжского отдела ГБУ МФЦ в РТ Лилия Столярова.