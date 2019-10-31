В Челнах выросли тарифы на воду и водоотведение
В Набережных Челнах республиканский госкомитет по тарифам внес изменения в постановления, принятые ранее.
Так, были пересмотрены тарифы на питьевую и техническую воду и водоотведение для ООО «Челныводоканал».
Таким образом, цена на питьевую воду в автограде вырастает с 21,97 до 23,60 рубля за кубометр, водоотведение подорожает с 14,38 до 15,10 рубля за кубометр, пишут «Челнинские известия».
Отмечается, что решение принято в правлении комитета во исполнение апелляционного определения Верховного суда РФ от 11 сентября.
Кроме того, новые расценки вступили в силу именно с этого дня, будет сделан перерасчет.
Напомним, в Татарстане изменилась величина прожиточного минимума.
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