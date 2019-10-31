В Челнах выросли тарифы на воду и водоотведение

В Набережных Челнах республиканский госкомитет по тарифам внес изменения в постановления, принятые ранее.

Так, были пересмотрены тарифы на питьевую и техническую воду и водоотведение для ООО «Челныводоканал».

Таким образом, цена на питьевую воду в автограде вырастает с 21,97 до 23,60 рубля за кубометр, водоотведение подорожает с 14,38 до 15,10 рубля за кубометр, пишут «Челнинские известия».

Отмечается, что решение принято в правлении комитета во исполнение апелляционного определения Верховного суда РФ от 11 сентября.

Кроме того, новые расценки вступили в силу именно с этого дня, будет сделан перерасчет.

Напомним, в Татарстане изменилась величина прожиточного минимума.

