В Альметьевске мужчина сбежал от приставов с балкона

В Альметьевске был задержан неплательщик алиментов. При виде приставов мужчина решил бежать от закона через балкон — со второго этажа.

Мужчине удалось скрыться в квартире у знакомой, но ненадолго. По возвращению домой мужчина был задержан сотрудниками службы и доставлен в отдел судебных приставов. Сумма его долга перед дочерью составила 500 тыс. рублей.

Мужчина привлечен к уголовной ответственности, сообщается на сайте УФССП по РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане лишили прав на вождение автомобилем свыше двух тысяч должников по алиментам.