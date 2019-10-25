Свыше двух тысяч должников по алиментам в Татарстане лишили прав на вождение автомобилем

Судебные приставы активизировали в Татарстане борьбу с должниками по алиментам. «За неуплату алиментов за 9 месяцев 2019 года 2 160 граждан ограничены в праве на управление автомобилем», — сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.

Они не смогут сесть за руль до погашения задолженности в полном объеме.



Кроме того, с начала года не смогли выехать за рубеж более 20 тысяч должников по алиментам. Постановление об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации выносится судебным приставом-исполнителем в отношении должника, чей долг по алиментам превышает 10 тысяч рублей. Перед поездкой за границу рекомендуется проверять сведения о долгах на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов.

Всего за 9 месяцев этого года судебными приставами взыскано более 221 млн рублей по алиментам. Подвергнуты принудительному взысканию доходы и имущество более 11 тысяч должников на сумму свыше 1,526 млрд рублей.

Если должник скрывается, то судебные приставы вправе объявить его в розыск. Одновременно с заведением разыскного дела выносятся постановления об ограничении должника в праве выезда за пределы РФ и ограничении в праве управления автомобилем. «В результате комплекса разыскных мероприятий за 9 мес. 2019 года более 1 150 неплательщиков алиментов разысканы и к ним применены меры административного и уголовного воздействия. Часть разысканных лиц уже приступили к выплатам», — сообщает пресс-служба УФССП по РТ.