В Калужской области обнаружили повешенного солдата — с синяками под гримом

21-летний военнослужащий Сергей Сафонов был найден повешенным в кабинете у командира. Родственники молодого человека не верят в самоубийство, так как на его теле были обнаружены побои, сообщает «Коммерсант».

Сергея Сафонова нашли повещенным 16 октября на шкафу в кабинете у командира части. Уже впоследствии обнаружилось, что лицо солдата покрыто гримом, а под ним скрывались синяки. Также независимым судмедэкспертом были обнаружены множественные побои и по всему телу.

По словам родных солдата, Сергей имел большие планы на будущее и не мог покончить жизнь самоубийством.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», но родственники будут добиваться переквалификации статьи на «убийство».

Напомним о нашумевшей истории — 26 октября на Забайкалье солдат-срочник расстрелял 8 сослуживцев.