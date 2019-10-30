МЧС предупредил татарстанцев о сильном снеге и гололедице

Вечером 30 октября и до 18.00 31 октября в республике Татарстан ожидается ухудшение погодных условий.

Так, ночью в юго-западных районах республики ожидается сильный мокрый снег, утром и днем в отдельных районах Татарстана может быть метель, в течение суток на дорогах образуется гололедица.

МЧС Татарстана напоминает, что в такую погоду следует подготовить малоскользящую обувь и передвигаться с осторожностью. Если вы поскознулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Любителям активного отдыха рекомендуется иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации. Также метель и гололедица представляют опасность для всех участников дорожного движения. Необходимо уделить внимание техническому состоянию авто: тормозной системе, шинам.