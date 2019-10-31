Российско-белорусские проекты будут реализовывать в «Алабуге»

На территории «МТЗ-Татарстан» в ОЭЗ «Алабуга» планируют открыть «международную» площадку. На ней будут реализовывать российско-белорусские проекты в сфере машиностроения. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на встрече с белорусскими журналистами, сообщает ИА «Татар-информ».

По мнению Альберта Каримова, предприятие может выйти за рамки производства тракторов.

«МТЗ-Татарстан» — это не только дистрибьютор, производитель тракторной техники, но он будет работать и как промышленная площадка, индустриальный парк для размещения проектов, которые на сегодняшний день находятся в проработке», — рассказывает министр.

Ранее сообщалось, что в Татарстане недавно создали еще две промышленные площадки.

