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Промышленность

Российско-белорусские проекты будут реализовывать в «Алабуге»

14:17, 31.10.2019
Российско-белорусские проекты будут реализовывать в «Алабуге»
Фото: tida.tatarstan.ru

На территории «МТЗ-Татарстан» в ОЭЗ «Алабуга» планируют открыть «международную» площадку. На ней будут реализовывать российско-белорусские проекты в сфере машиностроения. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на встрече с белорусскими журналистами, сообщает ИА «Татар-информ».

По мнению Альберта Каримова, предприятие может выйти за рамки производства тракторов.

«МТЗ-Татарстан» — это не только дистрибьютор, производитель тракторной техники, но он будет работать и как промышленная площадка, индустриальный парк для размещения проектов, которые на сегодняшний день находятся в проработке», — рассказывает министр.

Ранее сообщалось, что в Татарстане недавно создали еще две промышленные площадки.

Промышленность Татарстан
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