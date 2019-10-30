В Татарстане создали еще две промышленные площадки

В Татарстане появились еще две промышленные площадки. Одна из них создана в Агрызском районе республики, другая — в Мензелинском.

Так, в Агрызском районе создана промплощадка «Деревня Добролюбово» на территории бывшего молочного комбината в 2,5 га. В новой зоне будут производиться различные виды сельхозпродукции и товаров народного потребления. На сегодняшний день там расположились два резидента — компания по производству молочных продуктов «Элис» и производитель комбикормов и кормовых добавок «Добролюбово».

Промплощадка в Мензелинском районе создана для развития предприятий по производству мебели. «Промзона-Мензелинск» расположилась на площади 3,01 га, ее резидентами стали три компании, специализирующиеся на изготовлении детской мебели, — ИП Таратина Ю.Р., ИП Киреев Ю.В., ООО «Футука».

На территории этих двух площадок создано более 140 рабочих мест.

«Резидентам данных территорий доступны программы поддержки, в частности субсидирование в размере до 10 млн рублей для уплаты процентов по кредитам, привлеченным на строительство или реконструкцию инженерных коммуникаций, производственных объектов, на приобретение нового оборудования», — рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

С учетом новых промышленных зон, в республике в настоящее время функционируют 93 объекта инфраструктуры — 17 промпарков и 76 площадок. Их резиденты создали более 27 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в некоторых районах для резидентов может быть снижен или упразднен налог на землю. Для земель муниципальной собственности, на которых располагается промышленная площадка или индустриальный промпарк, по решению исполкома может быть снижена или отменена арендная плата, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что на ТОСЭР «Чистополь» реализуют два новых проекта: завод по производству пирожных и предприятие по производству электротехнических изделий и узлов.

