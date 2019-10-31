В Татарстане задержали жителя, выращивающего в горшках коноплю «для кур»

Фото: 16.мвд.рф

В деревне Курай Азнакаевского района РТ полицейские задержали местного жителя, который выращивал марихуану в цветочных горшках.

Полицейские пришли с обыском к 40-летнему мужчине. Стражи порядка обнаружили в доме девять горшков с коноплей и веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Общая масса наркотиков составила 4266 граммов.

Также в подвале дома была обнаружена лаборатория по культивированию наркотических веществ, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Задержанный хозяин дома пытался оправдаться и объяснил, что выращивает коноплю для кормления кур. Однако позже он признался, что наркотики ему нужны были для собственного употребления.

Ранее в Татарстане задержали 31-летнего закладчика наркотиков, с поддельным удостоверением «помощника заместителя генерального прокурора Российской Федерации».