В Татарстане задержали лжепомощника заместителя генпрокурора РФ с наркотиками

Фото: пресс-служба МВД Татарстана

В Татарстане, на автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск, задержали 31-летнего жителя Казани. Мужчина находился за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан», в ходе досмотра которого были обнаружены наркотические вещества.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ и ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РТ также обнаружили у мужчины поддельное удостоверение «помощника заместителя генерального прокурора Российской Федерации».

По рассказам задержанного, он забрал наркотики в Солнечногорске для доставки их в Казань. Во время своей поездки он уже успел оборудовать тайники-закладки в Чувашской Республике и в Республике Марий Эл.



Мужчина признал свою вину, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Недавно в Татарстане задержали мошенников за подмену и кражу иномарок.