В Казани завели уголовное дело после избиения посетителей бара

25 октября произошло нападение на четырех посетителей казанского бара «Руки вверх». Среди пострадавших была молодая девушка. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры РТ.

Неизвестные напали на молодых людей с резиновой палкой и газовым баллончиком и избили их. Позднее в социальных сетях стали появляться видеоролики со сценой драки и информация о том, что пострадавших избили охранники самого бара.

Инцидент вызвал много обсуждений и отзывов в социальных сетях. Но в баре «Руки вверх» опровергли заявления о вине охранников. По их заявлениям, молодых не пустили в бар из-за несоответствующего внешнего вида и они сами спровоцировали конфликт.

На данный момент лица, совершившие преступление, не установлены. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение легкого вреда здоровью»



Ранее сообщалось, что в Казани предстанут перед судом шесть молодых людей за похищение подростка.

