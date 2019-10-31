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В Казани завели уголовное дело после избиения посетителей бара

12:41, 31.10.2019 2
В Казани завели уголовное дело после избиения посетителей бара
Фото: pxhere.com

25 октября произошло нападение на четырех посетителей казанского бара «Руки вверх». Среди пострадавших была молодая девушка. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры РТ.

Неизвестные напали на молодых людей с резиновой палкой и газовым баллончиком и избили их. Позднее в социальных сетях стали появляться видеоролики со сценой драки и информация о том, что пострадавших избили охранники самого бара.

Инцидент вызвал много обсуждений и отзывов в социальных сетях. Но в баре «Руки вверх» опровергли заявления о вине охранников. По их заявлениям, молодых не пустили в бар из-за несоответствующего внешнего вида и они сами спровоцировали конфликт.

На данный момент лица, совершившие преступление, не установлены. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение легкого вреда здоровью»

Ранее сообщалось, что в Казани предстанут перед судом шесть молодых людей за похищение подростка.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    Это же была самозащита. И мужик в рясе, и охранник с дубиной бивший лежачего - защищали бар. Как и охранник, бросившый девушку на землю.
    Это была самооборона, конечно
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    Анонимно 31 окт
    Я работаю в этом здании и общаюсь с охраной. С их слов пьяную свиноту не пустили в бар. Они начали грубить и угрожать, а потом вернулись с подкреплением и начали драку. Всё это есть на видео, которое почему то не публикуют. Зато опубликовали отрывок из видео уже на улице. Да ещё и с громким заголовком, якобы избили молодожёнов :-D Вообщем журналюги в своём репертуаре.
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