В Казани перед судом предстанут шесть молодых людей за похищение подростка

В Казани прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей, в том числе четверых несовершеннолетних. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 12 ноября 2018 года обвиняемые насильно усадили знакомого подростка в автомобиль и вывезли его в лесной массив у озера Изумрудное в Кировском районе с целью вымогательства денег.

Угрожая молодому человеку, злоумышленники потребовали отдать им 10 тыс. рублей, но получив отказ, они вынудили подростка оформить кредит на покупку мобильного телефона стоимостью не менее 25 тыс. рублей. Для этого они отвезли потерпевшего сначала домой, чтобы тот взял паспорт, а затем в салон сотовой связи. В кредите молодому человеку отказали.

После этого похитители всю ночь насильно удерживали парня в помещении рядом с одной из казанских школ. На следующий день они снова привезли его в салон сотовой связи, где он смог убежать и обратиться к полицейским.

В ходе следствия четырем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троих поместили под домашний арест.

Свою вину признали только двое, на момент совершения преступлений они были несовершеннолетними.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

