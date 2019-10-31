Российские ученые нашли у мышей вирус от депрессии

Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали генетическую конструкцию, которая подавляет развитие депрессии, влияя на серотониновую систему мозга.

Опыты, которые были проведены на мышах, оказались успешными.

Так, животных на семь недель поместили в условия сокращенного светового дня — 20 часов темноты и четыре часа «дня». Несмотря на то что мыши — ночные животные, нарушение циркадных ритмов вызвало у них состояние, близкое к депрессии.

После им устраивали поведенческие тесты, например принудительное плавание, когда мышей помещали в емкость с водой.

«Сначала животное пытается выбраться, но через некоторое время перестает барахтаться и замирает, экономя силы. Периоды бездействия и активности сменяют друг друга. Считается, что длительная неподвижность мыши в этом тесте свидетельствует о депрессивноподобном поведении», — отмечается в исследованиях.

Кроме того, перед этим части испытуемых животных искусственно повысили экспрессию рецепторов, которые в связке способны блокировать выработку серотонина и вызывать депрессии. Специально для этого ученые создали вирус с геном, кодирующим один из этих рецепторов, который вводили в средний мозг мышей.

Позже тесты показали, что животные, у которых экспериментально была повышена экспрессия гена седьмого рецептора, демонстрировали снижение депрессивноподобного поведения без изменения двигательной активности, передает издание «Наука в Сибири».

Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых подходов в коррекции депрессивных расстройств.

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