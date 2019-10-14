Пчелы смогли преодолеть барьер восприятия, существующий у человека и рыб

Биологи смогли научить пчел преодолевать барьер восприятия, который существует у рыб и даже у человека. Насекомые смогли отличать изображения с четырьмя объектами от картинок, где было изображено их больше.

Исследование поможет больше узнать о том, как мозг животных в процессе эволюции научился обрабатывать информацию о цифрах. Для эксперимента биологи соорудили специальную камеру в форме буквы Y, насекомое запускали камеры, где перед ним представало два изображения — с четырьмя объектами или большим количеством.

Ранее ученые могли научить пчел считать только от одного до четырех объектов, не более. Похожий барьер существует у рыб и даже у человека — согласно исследованиям психологов, люди могут мгновенно сосчитать не более четырех объектов, для того чтобы прикинуть на глаз количество чуть более четырех, человеку нужно уже больше усилий. Пчелы же, как показывали прежние эксперименты, вообще не могли этого сделать, сообщает Journal of Experimental Biology.

Оказалось, что для насекомых пчелы не так плохи в математике. Они могут ассоциировать символы с определенным количеством предметов — так же, как люди используют цифры. Чтобы научить насекомых такому сложному трюку, ученые использовали два типа подкрепления — положительное и отрицательное. Это означает, что насекомому, которое сделало правильный выбор, давали сладкое лакомство, а в случае неверного выбора — наоборот, давали горькое питье.

Ранее стало известно, что способность кошек привязываться к людям оказалась не меньше, чем у собак.

