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В Казани сотрудники ДПС помогли лосенку выбраться из-под отбойника

11:41, 31.10.2019
В Казани сотрудники ДПС помогли лосенку выбраться из-под отбойника
Фото: скриншот

В районе Лебяжья экипаж ДПС спас лося.

Сообщение о том, что на проезжей части лежит лось, поступило в 4 часа утра.

Когда на место прибыли сотрудники ДПС, оказалось, что лосенок забился в отбойник и не мог выбраться. Применив профессиональные навыки, животное извлекли из «капкана».

Лосенка успокоили, помогли встать и перенесли через отбойник.

«Препятствие для движения другим участникам дорожного движения было устранено. Молодое животное с благодарностью легкой рысцой скрылось в лесу», — говорится в сообщении в официальном аккаунте полка ДПС Казани.

Ранее челнинцы спасли бобра, который попал в установленный кем-то капкан.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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