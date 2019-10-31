В Казани появятся шесть новых улиц

Власти Казани присвоят названия шести новым улицам. Все они формируются в жилом массиве «Мое Царицыно».

Все они получат имена связанных с Татарстаном деятелей. Так, первая улица будет названа в честь Героя соцтруда, работавшего на Казанском заводе математических машин, Николая Капитонова, говорится в постановлении исполкома Казани.

Еще одна улица будет носить имя Героя Советского Союза Александра Сергеева. Третью назовут в честь татарского дирижера Фуата Мансурова.

Также три улицы будут названы именами поэта Заки Нурутдинова, Героя Советского Союза Алексея Панфилова и генерал-полковника Михаила Кирпоноса, до войны возглавлявшего Казанское военное училище.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани городские власти сформируют новую улицу, которая получит имя татарского актера театра и кино Шауката Биктемирова.

