Мэрия Казани назовет новую улицу именем актера Шауката Биктемирова
В Советском районе Казани городские власти сформируют новую улицу. Она получит имя татарского актера театра и кино Шауката Биктемирова.
Исполком столицы утвердил это решение специальным постановлением. Оно опубликовано в сборнике документов мэрии.
Вновь формируемая улица района будет носить название «улица Шауката Биктемирова — Шәүкәт Биктимеров урамы».ОбществоВласть Татарстан
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