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Мэрия Казани назовет новую улицу именем актера Шауката Биктемирова

12:33, 17.10.2019
Мэрия Казани назовет новую улицу именем актера Шауката Биктемирова
Фото: скриншот плана

В Советском районе Казани городские власти сформируют новую улицу. Она получит имя татарского актера театра и кино Шауката Биктемирова.

Исполком столицы утвердил это решение специальным постановлением. Оно опубликовано в сборнике документов мэрии.

Вновь формируемая улица района будет носить название «улица Шауката Биктемирова — Шәүкәт Биктимеров урамы».

ОбществоВласть Татарстан
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