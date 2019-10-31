Украинец Кличко может возобновить карьеру боксера

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко заявил, что может вернуться на ринг.

«Могу ли я вернуться? Держу этот вариант. Нет, я не собираюсь возвращаться ради того, чтобы просто сломать кому-то челюсть, я могу вернуться ради рекорда — вот это круто. Джорджу Форману было 45 лет, как мне кажется, когда он стал чемпионом, и это действительно прекрасное достижение», — сказал Кличко.

43-летний Кличко завершил свою карьеру в 2017 году. Всего украинец провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 — нокаутом) и потерпел пять поражений.