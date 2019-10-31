В Казани появятся шесть новых улиц
В Советском районе города Казани планируется открытие шести новых улиц, сообщается на сайте мэрии Казани. Все они будут носить имена людей, имеющих заслуги перед страной.
- Улица имени Героя социалистического труда, кавалера Ордена Ленина Николая Капитонова.
- Улица имени Героя Советского Союза Александра Сергеева.
- Улица имени народного артиста Татарской АССР, народного артиста России Фуата Мансурова.
- Улица имени поэта, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны, депутата и члена Президиума Верховного Совета ТАССР Заки Нурутдинова.
- Улица в честь Героя Советского Союза, уроженца Казани Алексея Панфилова.
- Улица имени генерала-полковника, Героя Советского Союза Михаила Кирпоноса.
Московский район города тоже обновляется, там появился дом с bluetooth-домофонами и ящикам «антиспам».
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