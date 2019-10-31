В Казани появятся шесть новых улиц

В Советском районе города Казани планируется открытие шести новых улиц, сообщается на сайте мэрии Казани. Все они будут носить имена людей, имеющих заслуги перед страной.

Улица имени Героя социалистического труда, кавалера Ордена Ленина Николая Капитонова. Улица имени Героя Советского Союза Александра Сергеева. Улица имени народного артиста Татарской АССР, народного артиста России Фуата Мансурова. Улица имени поэта, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны, депутата и члена Президиума Верховного Совета ТАССР Заки Нурутдинова. Улица в честь Героя Советского Союза, уроженца Казани Алексея Панфилова. Улица имени генерала-полковника, Героя Советского Союза Михаила Кирпоноса.

Московский район города тоже обновляется, там появился дом с bluetooth-домофонами и ящикам «антиспам».



