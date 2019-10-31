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В Казани появился дом с bluetooth-домофонами и ящиками «антиспам»

02:39, 31.10.2019
В Казани появился дом с bluetooth-домофонами и ящиками «антиспам»
Фото: www.kzn.ru

В Московском районе Казани провели капитальный ремонт в одном из домов по улице Декабристов. Теперь его жителей встречают стеклянная дверь с «умным» домофоном, сообщается на сайте мэрии Казани.

Двери дома открываются без помощи ключа — при приближении к двери через Bluetooth домофон откроет дверь самостоятельно. Также с помощью специального мобильного приложения домофон показывает хозяевам квартир, кто приходил в их отсутствие.

В подъездах дома появились специальные почтовые ящики «антиспам» — их не сможет открыть никто, кроме жильцов, даже почтальон.

Помимо прочего, дом был оснащен всеми необходимыми условиями для людей, имеющих ограниченные возможности по зрению.

Общество Татарстан
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