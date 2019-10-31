Правительство России повысило стоимость ЖКХ в Татарстане в 2020 году

Правительство РФ установило размеры повышения тарифов ЖКХ в регионах в 2020 году. Для жителей Татарстана рост цен составит около 4%, об этом сказано в распоряжении, опубликованном на портале Кабмина РФ.

Самое высокое повышение цен ожидается в Чеченской Республике — более чем на 6,5%. Менее всего повышение коснется жителей Пермского края — всего 2%.

В Республике Башкортостан размер платы за услуги ЖКХ повысится на 3,6%.

