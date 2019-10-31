Костомаров про Загитову: «Мало смысла оставаться при такой конкуренции»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился мнением о перспективах фигуристки Алины Загитовой при нынешней конкуренции среди женщин.

— Алина Загитова после победы на Олимпиаде говорила, что не будет усложнять программу. Реально ей бороться в таком случае с Трусовой, Щербаковой, Косторной?

— Сейчас с ними всем будет тяжело бороться, если они исполняют свою программу чисто. Даже Алине Загитовой. Понятно, что вторую оценку она будет получать высокую, но у нее же только тройные прыжки. Хотя здесь надо оговориться, что все зависит от катания — кто справится с нервами, тот и выиграет. Алине надо исполнять все максимально чисто, тогда можно как-то цепляться. Но если все будет так, как на Skate Canada — Трусова выходит и ставит мировой рекорд, если эти молодые девчонки будут прыгать по два-три четверных, тройные аксели, то трудновато будет ей бороться, не прыгая то же самое.

— Вы после победы на Олимпиаде завершили карьеру...

— Я поэтому так и сделал. Как нужно сделать (смеется). Чтобы не проигрывать новому поколению. Ведь все очень быстро меняется, усложняется. У тебя всегда есть шанс на победу, ты его используешь, выигрываешь Олимпиаду, но дальше не стоит думать, что все будет так же. Да, есть такие экземпляры, как Ханю, он остается на высочайшем уровне сложности. Может продолжать. Но если ты, выиграв Олимпиаду, продолжаешь кататься, зная о новых девочках, которые прыгают до четырех четверных в программе, то смысла оставаться в спорте нет — не усложняя программу, не прыгая четверные. Очень мало смысла.

— Давайте спрошу тогда впрямую — все-таки Алине стоило уходить, как вам в свое время?

— Это решение Алины. Они наверняка общаются с тренером, обсуждают. Они все в одной группе, Алина видит, как катаются девочки, она, наверное, должна понимать, взвешивать свои силы. Раз они приняли решение остаться, на что-то они рассчитывают. Мне трудно сказать, на что, когда есть такая молодежь. Алина Загитова тоже молодая девчонка, конечно, но она видит, что творят ее напарницы по группе. И это ведь не случайный четверной на тренировке, а это соревнования! И все это на твоих глазах. Так что даже если ты будешь делать каскады 3+3, сыпать лутцем, это не конкурентоспособно. Каскад нужен только с четверным.

— Но она же имеет право покататься этот сезон в свое удовольствие?

— Конечно, какие проблемы? Это ее желание, пусть катается. У нее титулы никто не заберет. Она большая молодец, уже в истории. Она никому не мешает. Все равно будет чемпионат России, на котором будет отбор, будет понятно, кто поедет со сборной дальше, кто нет, — считает Костомаров.

Напомним, завтра Алина Загитова во Франции стартует на официальных соревнованиях нынешнего сезона. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 примет участие в третьем этапе Гран-при.