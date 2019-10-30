В Чили отменили саммит АТЭС из-за протестов в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.

Также отменен климатический форум в декабре. По словам главы чилийского государства, страна должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, пишет RT со ссылкой на чилийские СМИ.

Ранее Пиньера ввел чрезвычайное положение в Сантьяго в связи с акциями протеста. Они связаны с повышением стоимости проезда в метро. Демонстранты повредили почти все станции метрополитена, на станциях бросали бутылки с «коктейлем Молотова».