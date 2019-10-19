Из-за акций протеста президент Чили ввел чрезвычайное положение в столице

Президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в Сантьяго в связи с акциями протеста.

Как передает RT, протесты в Сантьяго связаны с повышением стоимости проезда в метро. Демонстранты повредили почти все станции метрополитена, на станциях бросали «коктейли Молотова». Повреждены почти все 164 станции, в частности, уничтожены турникеты и ворота. Убытки оценивают в 700 тысяч долларов.



Президент также заявил, что соберет рабочую группу для обсуждения цен на билеты, рост которых вызвал протесты в стране.