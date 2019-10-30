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В Бугульме назначили нового руководителя следственного отдела

18:46, 30.10.2019
В Бугульме назначили нового руководителя следственного отдела
Фото: bugulma.tatar.ru

Исполняющим обязанности руководителя следственного отдела по Бугульме назначен Эдуард Мифтахов.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя Заинского межрайонного следственного отдела, сообщает пресс-служба Бугульминского района.

Мифтахов окончил Камский юридический колледж и Казанский социально-юридический институт по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2003 году — следователем Казанской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Работал старшим следователем прокуратуры Авиастроительного района Казани, старшим следователем и старшим помощником прокурора Набережных Челнов. Был заместителем нурлатского городского прокурора.

ОбществоВласть Татарстан
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