В Бугульме назначили нового руководителя следственного отдела
Исполняющим обязанности руководителя следственного отдела по Бугульме назначен Эдуард Мифтахов.
Ранее он занимал должность заместителя руководителя Заинского межрайонного следственного отдела, сообщает пресс-служба Бугульминского района.
Мифтахов окончил Камский юридический колледж и Казанский социально-юридический институт по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2003 году — следователем Казанской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Работал старшим следователем прокуратуры Авиастроительного района Казани, старшим следователем и старшим помощником прокурора Набережных Челнов. Был заместителем нурлатского городского прокурора.ОбществоВласть Татарстан
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