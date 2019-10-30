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В Башкирии мужчина похитил пожертвования из мечети и потратил их на пиво и сигареты

14:13, 30.10.2019 1
В Башкирии мужчина похитил пожертвования из мечети и потратил их на пиво и сигареты
Фото: pxhere.com

В Балтачаевском районе Башкирии мужчина ночью проник в мечеть и похитил семь тысяч рублей из ящика для пожертвований, сообщает региональное МВД. Следственно-оперативная группа задержала вора по горячим следам.

Нарушителем священного места оказался 18-летний житель деревни Уразаево, уже совершавший кражи ранее. Молодой человек признался, что потратил половину украденной суммы на пиво и сигареты. Оставшуюся сумму полицейские изъяли и вернули имаму из мечети.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкортостана

Ранее к четырем годам заключения приговорили рецидивиста из Башкирии за нападение на директора «Пятерочки».

Происшествия Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    балтачевские они такие
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