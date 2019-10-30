Рецидивиста из Башкирии посадили в Казани за нападение на директора «Пятерочки»

Фото: "Реальное время"

К 4 годам колонии строгого режима приговорил Вахитовский суд Казани уроженца Башкирии Вариса Габидуллина, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на мелкие хищения. На сей раз его признали виновным в разбойном нападении на директора магазина «Пятерочка», сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района.



Согласно приговору, поначалу Габидуллин намеревался совершить кражу из магазина «Пятерочка» в Казани на улице Татарстан. 3 января в 12.55 он явился в магазин нетрезвым и, пройдясь по рядам, набрал товар на 1165 рублей: бутылку водки, винный напиток, бутылку «Кока-Колы», шесть плиток шоколада, а также две банки кофе и две упаковки сыра.

Директор магазина увидела, как покупатель пытается уйти с неоплаченным товаром, и потребовала остановиться, тот кинулся бежать. Женщина догнала его в 10 метрах от магазина, однако вернуть товар не смогла. Как установил суд, Габидуллин стал замахиваться на нее похищенной бутылкой водки и угрожать, что покалечит или лишит жизни. Преследовать опасного клиента директор не стала, однако далеко он не ушел — был задержан полицией.

В Вахитовском суде Габидуллин признал факт хищения, но категорически отрицал словесные угрозы и замах бутылкой. Однако суд учел все доказательства по делу.

Приговор еще не вступил в силу.

Ранее Генпрокуратура РФ указала на рост преступности в Татарстане с начала 2019 года.