«ВИМ-Авиа» продает почти 100 авиаконтейнеров за 2,7 млн рублей

Конкурсник «ВИМ-Авиа» объявил о проведении торгов по продаже части имущества обанкротившейся авиакомпании. С молотка пойдет 93 авиаконтейнера начальной стоимостью 2,7 млн рублей.

Заявки принимаются с 11 ноября до 16 декабря этого года, говорится в сообщении, опубликованном в реестре требований кредиторов.

Ранее конкурсный управляющий перевозчика публиковал опись авиадвигателей, находящихся на балансе компании. 7 силовых установок оцениваются в 350 млн рублей. Напомним, что зарегистрированная в Татарстане авиакомпания (Богатые Сабы) обанкротилась в сентябре 2018 года.