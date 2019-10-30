Священник из Татарстана раскритиковал отмечающих Хеллоуин людей

Надвигающийся праздник Хеллоуин может навредить душе, поэтому православным лучше воздержаться от его празднования. Об этом «Татар-информу» заявил настоятель Духосошественского храма Казани, протоиерей Алексей Чубаков.

«В контексте праздника Хеллоуин, который некоторые бурно празднуют, нужно думать, не навредит ли это душе. Православный человек этот праздник не должен праздновать и, я думаю, не празднует», — заметил священник.



По его словам, идея праздника отражает неуважительное отношение к смерти. Но о ней стоит говорить благоговейно, либо никак. «Языческие смыслы говорят о смерти, обливая эту тему пивом, алкогольными напитками, глумлением», — рассказывает настоятель.

Подытожил протоиерей Алексей следующей фразой:

«К сожалению, есть люди, которые не привыкли думать, у которых вместо головы «тыква». За таких людей остается только помолиться и пожелать им прибавления разума».

Ранее митрополит Феофан также негативно высказался о праздновании Хеллоуина, заявив, что этот праздник совсем не безобидный.