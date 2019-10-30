СМИ: глава татарского драмтеатра Челнов покинет пост на фоне дела о мошенничестве

Директор татарского драматического театра Набережных Челнов Рашат Файзерахманов покинет должность. Его уход совпал с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в театре.

Руководитель театра ушел в отпуск, из которого уже не выйдет, пишет Chelny-biz.ru. После он будет уволен по собственному желанию.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного неустановленными должностными лицами театра. Прокуратура передала в СКР материалы проверки Контрольно-счетной палаты. Аудиторы выяснили, что в театре были оформлены не работающие там люди, зарплаты которых получали неизвестные пока руководители.