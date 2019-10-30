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СМИ: глава татарского драмтеатра Челнов покинет пост на фоне дела о мошенничестве

12:23, 30.10.2019
СМИ: глава татарского драмтеатра Челнов покинет пост на фоне дела о мошенничестве
Фото: google.com/maps / скриншот

Директор татарского драматического театра Набережных Челнов Рашат Файзерахманов покинет должность. Его уход совпал с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в театре.

Руководитель театра ушел в отпуск, из которого уже не выйдет, пишет Chelny-biz.ru. После он будет уволен по собственному желанию.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного неустановленными должностными лицами театра. Прокуратура передала в СКР материалы проверки Контрольно-счетной палаты. Аудиторы выяснили, что в театре были оформлены не работающие там люди, зарплаты которых получали неизвестные пока руководители.

ОбществоКультураПроисшествия Татарстан
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