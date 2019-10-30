Арбитраж Татарстана оставил в силе сделки «Сувар Девелопмента» на 26,7 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными сделки ООО «Сувар Девелопмент» на 26,7 млн рублей.

Из сообщения конкурсного управляющего следует, что кредиторы компании оспорили сделки с ОАО «Центральный рынок г. Казани», ООО «Столичный квартал» и предпринимателем Айратом Гилязовым. Заявителем выступил «Тимер Банк».

Ранее арбитраж республики также отказался признавать недействительными сделки застройщика на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

Напомним, что «Сувар Девелопмент» признан банкротом 24 октября 2017 года. В реестр кредиторов должника уже через месяц попали 13 требований на сумму почти 3 млрд рублей.